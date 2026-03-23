ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太が２３日、神奈川県内で行われた「ＥＸＰＧ高等学院」の入学式と卒業式に出席した。２４年１０月から学長を務める中務は黒のスーツで登場し、「高校生に近い気持ちで」と年齢の近い生徒たちに寄り添った式辞を用意。入学式では「若さを存分に生かしてほしい。夢があるからいいとか夢がないからいいとか差別はしない。夢を見つけていない人は焦らずゆっくりと、夢を探し続ける努力してください