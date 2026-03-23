指名打者（ＤＨ）制が導入されたセンバツは第５日までが終了し、計１５試合が行われた。新たな活躍機会の創出や、投手の負担軽減を目的に今大会から採用された同制度の影響を検証する。＊＊＊＊＊＊＊＊ここまで３０チームが登場し、ＤＨ制度を採用したのは２４チーム。花巻東（岩手）など６校は採用せずに戦った。まだ１５試合時点だが、得点力の面では、前年比で意外とも言える結果が出ている。打撃に特化し