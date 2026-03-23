◆プロアマ交流戦巨人５―８日本製鉄室蘭シャークス（２３日・ジャイアンツ球場）巨人３軍は日本製鉄室蘭シャークスに５―８で敗れた。投手陣は先発の育成・黄錦豪が３回８安打７失点（自責０）と乱れた。２番手の同３年目・千葉は昨季６月に受けた左肩手術からの復帰戦。約１０ヶ月ぶりの実戦登板を１回無失点に抑えた。打線は育成３位・松井蓮（豊橋中央）が「２番・捕手」で出場し、３打数１安打。３軍戦３試合連続の安