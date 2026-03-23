【逸仙 しん首蛾眉Ver.】 11月 発売予定 価格：27,060円 海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「逸仙 しん首蛾眉Ver.」を11月に発売する。価格は27,060円。 本商品はゲーム「アズールレーン」より「逸仙」が着せ替え衣装「しん首蛾眉」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。傘を軽く手に持ち、やさしい表情でこちらを見つめる姿を