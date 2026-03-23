株式会社マガジンハウス発行のフィットネス＆ウェルネス総合誌「Ｔａｒｚａｎ」が２６日発売の９２２号で「読売巨人軍の解体新書」として巨人を一冊丸ごと特集する。過去にはドジャース・大谷翔平やサッカーの三浦知良（現Ｊ３福島）などが表紙を飾ったこともあるが、一冊すべて一つのチームを取り上げるのは創刊以来初めてとなった。昨季終了後から５か月間に及ぶ長期取材で阿部巨人をあらゆる視点から掘り下げている同誌。「