ミュージカルのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「吉屋出租」の意味は？中国語で「吉屋出租」と表すミュージカルはなんでしょうか？ヒントは、日本語にすると“家賃”という意味のタイトルです。いったい、中国語で「吉屋出租」と表すミュージカルとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「RENT」でした！「RENT」は、ニュ