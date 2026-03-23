ドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２３日、開幕ローテ入り内定を受けて、「今、入っているだけなので、結果を残さないと意味がないと思っている。そこでしっかり自分のピッチングができるように頑張ります」と意気込んだ。阿部監督は２２日の楽天戦後、テレビインタビューで山城の開幕ローテ入りと登板予定日について質問され「ローテーション入るのは決まっていますので。（登板日がいつかは）ここで言う