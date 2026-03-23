第９８回センバツ高校野球大会の大会本部は２３日、２２日の大会第４日第３試合の長崎日大戦で負傷交代した山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生投手（３年）について、２２日に兵庫県西宮市内の病院で左手首付近の骨折と診断されたと発表した。２２日の同戦に「２番・一塁」で先発した菰田をアクシデントが襲ったのは５回。２死一塁でゴロを処理した三塁手からの送球が本塁方向にそれ、捕球を試みた際に打者走者と