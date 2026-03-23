新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月22日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#111を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#111は、「令和のシンパパ大集合！リアル育児＆本音告白 SP！」と題し、シングルファザー４名が登場。YouTube 登録者数15万人超のエンジニア・Tatsu さん、娘との日常を投稿する TikTok が人気のちからさん、ヤンチャ男子３人を