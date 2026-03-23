静岡が誇る「シラス」の今シーズンの漁が、おととい3月21日、解禁となりました。昨シーズは、一時、記録的な不漁となり船を出すことすら取りやめた港もありましたが、2026年のシラスの状況は？初日のシラス漁船に同乗して取材してきました。この週末、この田子の浦港近くの飲食店は、静岡県内外から多くのお客さんで賑わっていました。そのお目当ては…シラス丼。（兵庫から）「釜揚げのよりも生シラス初めて食べたの