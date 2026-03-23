今年2月、メンズエステの有名グループメンズ『神のエステ』を経営する男(35歳)ら男女15人が、風営法違反(禁止地域営業)の容疑で逮捕された。合同捜査本部による家宅捜索先は40件にものぼり、名実ともに“業界トップ”とされるグループの一斉摘発は多くのメンエス愛好家に衝撃を与えたようだ。そんなメンズエステの闇の部分に焦点を当てているのが、「くらげバンチ」（新潮社）で今年最終回を迎えた連載漫画『#違法ガール 履歴書に