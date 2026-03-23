２０２４年の１２月６日に５４歳の若さで死去した、中山美穂さん。公式サイトが3月31日を持って閉鎖されることが、公表されました。 【写真を見る】【 中山美穂 】オフィシャルサイトが閉鎖「3月31日をもちまして閉鎖」「応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」中山美穂さんの公式サイトでは「平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。」と、投