連休明けのきょう、各地で住宅火災が相次ぎました。それぞれ焼け跡から遺体が見つかっていて、警察が身元の確認を急いでいます。横浜市保土ケ谷区の住宅街。2階建ての住宅から白い煙が立ち上っています。きょう午前4時ごろ、この家の住人から「住宅の2階から火が出ていて、母親がいる」と119番通報がありました。消防隊員が懸命に消火を続けますが、煙の勢いはなかなか収まりません。火は周りの住宅4棟にも燃え広がり、およそ1時間