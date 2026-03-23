日本野球機構（NPB）は23日、大樹生命保険株式会社と26年の月間MVP賞における協賛契約を更新したと発表した。大樹生命の協賛は19年にスタートし、今年で8年目。名称は「大樹生命月間MVP賞」で、受賞者には記念盾やトロフィー、大樹生命から賞金50万円が贈られる。月間MVP賞はセ・リーグで1975年、パ・リーグで1979年に制定。各リーグの月間を通じて最も活躍した投手、打者各1人が表彰される。今年の月間MVPの発表日は以下