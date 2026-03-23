緊迫するホルムズ海峡情勢。わたしたちの生活に身近なプラスチック製品にも影響が広がっています。日本にも多くの製品を輸出する中国の現場を取材しました。48時間以内にホルムズ海峡を開放するよう求めたトランプ大統領。これに対しイラン側は、イランの発電所などに攻撃があれば、「ホルムズ海峡を完全に封鎖する」と警告。原油価格は再び1バレル＝100ドルを超すなど懸念が高まっています。その影響は石油を原料とするプラスチッ