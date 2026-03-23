未支給年金は相続とは異なる仕組みで支給され、請求できる人や手続きのルールが定められています（c）Getty Images 家族が亡くなったあと、「受け取れていない年金があるかもしれない」と気になる人は少なくありません。こうした年金は「未支給年金」と呼ばれ、死亡した人に代わって遺族が請求できる制度が設けられています。もっとも、未支給年金は相続財産とは扱いが異なり、請求できる人や税金の考え方、手続きの流れに