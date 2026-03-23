23日、参議院本会議において、国民民主党の足立康史議員が代表質問に立った際、質問する前に“謎のエール”が送られた。【映像】「いい質問だ！」→ツッコミの瞬間（実際の様子）関口昌一議長に指名された足立議員が演壇に立ち、書類に目を落としたタイミングでその事件は起きた。足立議員が質問する前にもかかわらず「いい質問だ！」というエールが飛んだのだ。大阪府出身である足立議員はこれに困惑したものの、苦笑いを浮