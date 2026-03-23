相続税法58条は「相続の事実を把握するため」の通知制度です（c）Getty Images 相続税法58条は、相続が発生した事実や、相続税の課税判断に必要な基礎情報を行政機関の間で共有するための規定です。かつては市区町村から税務署へ書面で通知されていましたが、2022（令和4）年度の税制改正（2024年3月施行）により、仕組みが大きくアップデートされました。現在は、法務省と国税庁がオンラインで直接情報を連携させる最新の