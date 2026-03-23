春の訪れとともに楽しみたい、スターバックスのいちごシリーズが今年も登場♡甘酸っぱいストロベリーの魅力をたっぷり詰め込んだ3つの新作ドリンクは、気分やシーンに合わせて選べるラインアップ。見た目も華やかで、ひと口飲めば春気分がぐっと高まるはず。季節限定の特別な一杯で、心ときめくひとときを過ごしてみて♪ 満足感たっぷり新作フラペ ストロベリーシュークリームフ