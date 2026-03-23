カナダの旅客機がニューヨークの空港に着陸した際、車両と衝突しました。空港は閉鎖されています。【映像】横転した車両（実際の様子）ロイター通信などによりますと、カナダのモントリオールを出発したエアカナダ・エクスプレスの旅客機が22日夜、ニューヨークのラガーディア空港に着陸した際、車両と衝突しました。NBCによりますと、旅客機には乗客76人と乗員4人が搭乗していて、機長と副操縦士など少なくとも4人がけがを