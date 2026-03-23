ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２０日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、フットボールアワー・後藤輝基、＝ＬＯＶＥ・大谷映美里をゲストに東京・浅草のグルメを満喫した。「スマホ写真」トークで有田は、人気店「ラーメン二郎」のラーメンのような画像を見せた。「ラーメン二郎」は高く積み上げられたもやしとキャベツで麺が隠れて見えなくなるほどの盛り付けが特徴で「ジロリアン