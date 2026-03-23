農林水産省は２３日、今月９〜１５日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より３３円安い３９８０円だったと発表した。５週連続で下落し、昨年８月末以来、約７か月ぶりに４０００円を下回った。農水省は全国のスーパー約１０００店の購入データをもとに平均価格をまとめている。内訳は、銘柄米が前週より２５円安い４０８９円で、３週連続で値下がりした。備蓄米などを含む「ブレンド米」も