23日、参政党の塩入清香議員が参議院本会議で質問した。【映像】緊張の初質問の瞬間（実際の様子）塩入清香議員は25年7月の参院選にて初当選。シンガーおよびキャスターとして長年親しまれた「さや（saya）」という名前で出馬し、当選を機に本名で活動している。塩入議員が冒頭「初めて本会議で質問をさせていただきます。緊張して眠れませんでしたが、皆様、どうぞよろしくお願いいたします」と発言すると、議場内には「ガ