23日の新潟県内は各地で気温が上昇し、日中の気温は各地で4月中旬並みの陽気となりました。 気象情報会社ウェザーニューズによると24日以降、県内は晴れる日が多く、気温も平年並みか高い予想となり過ごしやすい日が多くなる見込みです。ただ、朝晩は冷え込む日もあるため、カーディガンやストールなど羽織るものがあると安心です。日中は春らしい陽気で過ごしやすい日が多くなるとみられています。