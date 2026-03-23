現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十一回「本圀寺の変」が放送に。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラその最後に流れた第十二回「小谷城の再会」の予告が話題になっています。＊以下第十一回のネタバレを含みます。＜第十一回の公式あらすじ＞畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲