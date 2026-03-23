春の選抜高校野球5日目の23日、三重高校は初戦で、佐野日大（栃木）と対戦。6回のキャプテン大西のタイムリーでなどで、2-0で勝利をおさめ2回戦進出を決めました。三重高校は、前回出場した2018年以来、春の選抜で8年ぶりの勝利です。2回戦は3月26日で、熊本工業と大阪桐蔭の勝者と対戦します。