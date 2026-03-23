NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の放送後、主演の土居志央梨がInstagramを更新し、撮影時のオフショットを複数枚公開した。 参考：『虎に翼』“もうひとりの主人公”よねの怒りは現代の代弁『山田轟法律事務所』を描く信念 土居はキャプションに「だいすきな人たち」とだけ綴り、「#山田轟法律事務所」「#虎に翼」のハッシュタグを添えた。投稿には全6枚の写真が含まれており、増野役