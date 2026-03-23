札証物産（株）（札幌市中央区）と、関連の札証商事（株）（札幌市白石区）は3月23日、札幌地裁へ民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は石田渉弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、東京都千代田区丸の内2−6−1）ほか4名。監督委員には磯田丈弘弁護士（弁護士法人札幌つづみ星法律事務所、札幌市中央区大通西10−4−16）が選任された。負債は札証物産が債権者約120名に対して約60億円、札