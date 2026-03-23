春のセンバツ高校野球5日目の第3試合、三重高校が栃木の佐野日大と対戦し、初戦を突破しました。試合が動いたのは6回裏、三重高校の2番・福田選手がセンターへのヒットで出塁すると、3番の秋山選手もレフト前ヒットで続きます。その後、2アウト満塁で7番キャッチャーの大西選手が、レフトへの先制タイムリーを放ち、2点を先制します。守っては先発・上田投手が9回途中まで被安打4に抑える好投を見せ、9