ＪＡとＪＡ共済連北海道は、交通事故対策の一環として標津消防署に救急車を寄贈しました。標津消防署に３月２３日、ＪＡとＪＡ共済連北海道から救急車１台が寄贈されました。 交通事故などの際に迅速に人命救助を行い、地域の人々に安全安心に暮らしてもらおうと、１９７５年からのべ２２０台以上の救急車を道内の自治体に寄贈しています。今年度はこのほか西興部支署と浜頓別支署にも１台ずつ救急車が贈られることになっていて