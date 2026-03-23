日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。全国を飛び回る選手たちに、束の間の楽しみとして「コツコツ貯めているもの」を尋ねた動画を公開した。【動画】500円玉が全然貯まらないと嘆く小祝さくらこの問いかけに小祝さくらは「500円玉貯金を何年も前からやっていて」という意外な回答。特に使い道を決めてはいないそうだが、500円玉があるとつい使ってしまうため「最近は全然、溜まっていないという状況です」と明かし