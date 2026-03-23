8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、パーソナリティを務めるTBSラジオの新番組『…＆シノ！from timelesz』（読み方：アンドシノフロムタイムレス）が、4月4日より毎週土曜午後4時から4時30分まで放送されることが決定した。【画像】金髪がかっこいい！パーソナリティを務める篠塚大輝ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーディションを勝ち抜いた篠塚が自分とは異なるジャンルで活躍する“誰かと