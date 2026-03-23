東京市場まとめ 1.概況 日経平均は903円安の52,468円と下落して取引を開始しました。先週後半の米国株式市場で主要指数が続落した流れを受けて、日本市場でも売りが先行しました。日経平均株価は前場に一時50,688円まで下げ幅を広げる場面もみられましたが、その後はいったん下げ幅を縮めて前場は51,582円で取引を終えました。後場は中東情勢に関する新たな情報を見極めたいとするムードの広がるなか、日経平均株価は安値