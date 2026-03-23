新潟市は3月23日、4月1日付の人事異動を発表しました。異動規模は教職員以外で約2100人に上っています。 今回の異動では、女性職員の積極的な登用が特徴の一つで、市によりますと、部長級に4人、部次長級に6人、課長級に13人を新たに登用しました。また、意欲ある人材の発掘・育成を目的とした昇任選考試験では、一般事務3人と土木4人の計7人が係長に登用されます。市は今回の人事異動について、能力開発と適材適所の配置を基本方