青森市で23日朝、アパート2部屋が焼ける火事があり、焼け跡から男性の1人の遺体が見つかりました。午前5時ごろ青森市久須志で「アパートの2階から黒煙が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。消防車など14台が出動し消火活動にあたり、火は約3時間後に消し止められました。この火事で1階と2階の2部屋が全焼し、2階の部屋から男性1人の遺体が見つかりました。また、別の部屋に住む男性が気道熱傷の疑いで病院に搬送され