今年元日にお笑いコンビ「天竺鼠」を解散し、川原克己から改名した天竺川原（46）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気ミュージシャンらとの写真を公開した。川原は「昨日の事とは思えない」と投稿。ヒップホップグループ「RIPSLYME」、お笑いタレントの小籔千豊、元「アイドリング!！!」メンバーで女優の森田涼花との集合写真を披露した。RIPSLYMEは22日に都内でライブを開催。この日のライブをもって活動休止に入