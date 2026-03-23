【ナイロビ共同】アフリカ・コンゴ（旧ザイール）で独立翌年の1961年にルムンバ初代首相が暗殺された事件を巡り、旧宗主国ベルギーの首都ブリュッセルの裁判所が17日、93歳のベルギー人元外交官の公判開始を命じた。遺族やコンゴ市民から歓迎の声が出ている。欧州メディアなどが23日までに伝えた。独立後のコンゴ動乱の中、35歳で暗殺されたルムンバは「コンゴ独立の英雄」と呼ばれる。暗殺にはベルギーの関与が指摘されてきた