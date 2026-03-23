長野・大桑村で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家の70代の夫婦と連絡が取れていないということです。火事があったのは大桑村長野の住宅です。23日午前5時前、「近くの家から激しく炎が上がっている」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。また、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、火事のあと、この家に