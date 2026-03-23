NTTと東京大学大学院 工学系研究科（以下、東京大学）は3月19日、既存の光ファイバーケーブル構造を活用したセンシング用光ファイバーケーブルを用いて、緩やかな形状変化（数メートル以上の曲率半径）を検出できる光ファイバーセンシング技術を実証したことを発表した。従来の光ファイバー形状センシング技術は、検出可能な曲率半径が一般的に数センチメートルから数十センチメートル程度と急峻な変化に限られ、検出距離も数メー