オタクとして“推し”の結婚を素直に喜ぶべきなのか――。推し活につきものの命題だが、女優・広瀬アリス（31）の持論が現在、SNSで大きな波紋を広げている。きっかけは、広瀬が3月18日にXに投稿した一枚の写真。《ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画》という説明と共に、驚くような表情で、箸を手に持った食事風景を公開したのだが、これに対し、ある一般ユーザーからこんな反応が寄せられた。《推しの