【モデルプレス＝2026/03/23】タレントのpecoが3月22日、自身のInstagramを更新。プールサイドでの水着ショットを公開した。【写真】30歳ママタレ「笑顔弾けてる」プールサイドでの水着ショット◆peco、プールサイドの水着姿公開息子とのディズニークルーズアドベンチャーへの乗船の様子を投稿していたpecoは「Poolside selfie on the Disney cruise Adventure」とコメントし、プールサイドでの笑顔の自撮りを公開。大きなスライダ