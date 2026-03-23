東京23区の新築分譲マンション（2025年）の平均価格が1億3613万円という異常な価格高騰が続いている。2026年3月22日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）は、「誰が買うのか」「本当に日本のことなのか」といった街の反応を紹介、「買われるニッポン、このままでいいのか」と問題を提起した。中国人による不動産の「爆買い」は減少傾向円安の影響もあり海外の投資家のマンション購入は増加したが、中国国内の経済低