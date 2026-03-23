メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速でトラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、逮捕されたトラック運転手の女はブレーキを踏んだが間に合わなかったという趣旨の話をしていることが分かりました。 「前をよく見ていなかった」 警察の調べに対し、容疑者はこう供述しました。 6人が死亡する痛ましい事故は、3月20日の3連休初日に起きました。 20日未明、大阪方面へと向かう新名神高速