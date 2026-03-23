11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月16日（月）の放送では、リスナーから届いた「相手によって態度を変える友人」についての悩みに、自身の経験を交えながらアドバイスを送りました。INI郄塚大夢＜リスナーからの相談＞友達で急に態度を変える人がいま