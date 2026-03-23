大谷翔平（c）SANKEI ＜現地22日（日本時間23日）フリーウェイシリーズ ドジャース 対 エンゼルス ＠エンゼルスタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースのロバーツ監督は試合前後の囲み取材で、大谷翔平（31）が現地時間30日（日本時間31日）のガーディアンズ戦で先発登板する予定であることを明言した。