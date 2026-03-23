通貨オプションボラティリティー ドル円１週間１０%台 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.469.689.199.91 1MO10.068.398.918.79 3MO9.957.778.968.47 6MO9.867.509.018.39 9MO9.847.479.068.41 1YR9.727.449.058.38 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.7614.059.60 1MO9.3812.168.