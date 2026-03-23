鍋料理や刺身の薬味として買ったものの、なかなか使い切れずに冷蔵庫の奥に眠りがちな柚子胡椒。ちょっと入れるだけで、爽やかな香りとピリッとした辛さで料理がぐっと引き立つ万能調味料です。和え物やサラダ、パスタ、焼きそばまで、毎日の食卓で活躍するレシピを5つご紹介します。 ▼ にんにく香る大人の味！「柚子胡椒の塩焼きそば」 ソース味ではなく、柚子胡椒と塩で仕上げる大人の焼きそばです。ごま油でにんにくを香らせ