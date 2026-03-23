◆プロボクシング▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・森且貴―岡田真虎（２４日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、東京・文京区の東京ドームｂｌｕｅ―ｉｎｇ！で行われ、メインイベントの日本ミニマム級タイトルマッチに出場する王者・森且貴（２６）＝大橋＝は２００グラムアンダーの４７・４キロで一発クリア。挑戦者