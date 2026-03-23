大阪府堺市の神社には、“かわいそうな樹齢850年の木”がある。長い年月を生きた大木のはずなのに、なぜ“かわいそう”なのか？A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが調査すると、その理由に激動の歴史が関係していた……！ 【TVer】謎のヒントは「丸みがあって中は筒抜け」A.B.C-Z塚田僚一がひらめくも、見守るスタジオ一同は爆笑 “かわいそうな樹齢850年の木”は、南海電鉄堺駅から徒歩約10分