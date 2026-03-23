TOKYO FMは23日、公式Xを更新。ザ・タイマーズのゼリーによく似た人物、忌野清志郎のデビュー55周年とTOKYO FM開局55周年を記念したTシャツを、NEIGHBORHOOD（R）とのコラボで製作したことを伝えた。【画像】”伝説の事件”がTシャツに…歌詞もしっかりプリント！サイトでもコラボについて伝えており「1989年のザ・タイマーズのFM東京事件をモチーフにした特別モデルとなっています。37年の時を経て、伝説の事件がTシャツにな